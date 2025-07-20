ليفربول يقترب خطوة من التعاقد مع مهاجم فرانكفورت الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولي ليفربول الإنجليزي في إتمام التعاقد مع اللاعب الفرنسي صاحب الـ 23 عاما هوغو إيكيتيكي، مهاجم فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكشفت صحيفة «ذا أثلتيك» أن فريق ليفربول الإنجليزي توصل إلى إتفاق مبدئي مع مسؤولي فريق فرانكفورت الألماني، بشأن التعاقد مع اللاعب هوغو إيكيتيكي، وذلك في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي يرصد 95 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي.

خاض اللاعب هوغو إيكيتيكي 48 مباراة رفقة فريق فرانكفورت الألماني، وساهم في 34 هدفا خلال الموسم الماضي، بواقع تسجيله 22 هدفا، وصناعة 12 تمريرة حاسمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الفرنسي هوغو إيكيتيكي، حتى نهاية يونيو 2029، وذلك مع فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني.

يذكر أن هناك عدة أندية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب، على رأسها ليفربول ومانشستر يونايتد وفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.