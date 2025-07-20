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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون سبورت منذ قليل، أن هناك عدة أندية تسعى لحسم صفقة انتقال اللاعب محمد إسماعيل مدافع فريق زد إلى صفوفها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

سيف زاهر: رغبة مدافع «زد» تحسم واجهة اللاعب المقبلة

وتحدث زاهر قائلا: "اللاعب محمد إسماعيل يقترب من الرحيل عن صفوف فريق زد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، واللاعب اجتمع مع أحمد عبد الله المدير التنفيذي لفريق زد في أكثر من مرة خلال الفترة الجارية".

وتابع زاهر: "هناك ثلاثة أندية تريد التعاقد مع اللاعب محمد إسماعيل مدافع فريق زد، منهم ثنائي جماهيري، وفريق استثماري مهتمين بضم اللاعب".

أكد الإعلامي سيف زاهر في حديثه قائلا: "جميع الأندية المتقدمة لضم اللاعب محمد إسماعيل بنية الشراء وليس الإعارة".

اختتم حديثه قائلا: "المبالغ المالية المقدمة في عرض شراء اللاعب متقاربة، لذلك رغبة اللاعب هي التي ستحدد وجهته القادمة في الموسم المقبل".

يذكر أن عقد اللاعب محمد إسماعيل مع فريق زد يمتد إلى نهاية الموسم القادم، ويجيد اللعب في مركز المدافع، ويبلغ من العمر 25 عاما.