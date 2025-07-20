عبر دوت الخليج الرياضي - حامد حمدان يوجه رسالة لجمهور الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - اختص الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت موقع دوت الخليج الرياضي ليوجه رسالة خاصة لجمهور الزمالك.

رسالة حامد حمدان لجمهور الزمالك

ودخل جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك في مفاوضات جادة مع مسؤولي بتروجيت للحصول على خدمات الفلسطيني حامد حمدان خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية إلا أن إدارة النادي البترولي تمسكت باستمرار اللاعب.

من جانبه علق حامد حمدان لاعب بتروجيت على تفاعل جمهور الزمالك معه خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حامد حمدان في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي موجهًا رسالة لجمهور الزمالك: "والله نفسي أكون موجود بينكم - دعواتكم".

وأكد حامد حمدان في تصريحاته لموقع دوت الخليج أن مفاوضات الزمالك مع بتروجيت لانتقاله لصفوف الملكي لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

ويسعى جون إدوارد المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك لحسم صفقة انتقال حامد حمدان لصفوف القلعة البيضاء في ظل رغبة اللاعب الملحه في ارتداء القميص الأبيض خلال الموسم القادم.

