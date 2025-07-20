نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور: الزمالك يتعامل باحترافية في ملف الصفقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد علي عاشور، نجم الزمالك السابق، أن مسؤولي القلعة البيضاء يتعاملون باحترافية في ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يتعامل باحترافية في ملف الصفقات

وقال عاشور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أهم ما يميز الصفقات هذا الموسم هو رغبة اللاعبين الجدد بارتداء قميص القلعة البيضاء وأتمنى أن يقدموا أداء مميز خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "أحمد حسام لاعب جيد وحظه سيىء بالإصابة خلال فترة الإعداد، وتجديد عبدالله السعيد كان مهم جدا لأنه لاعب صاحب خبرات كبيرة وسيضيف الكثير في غرفة الملابس وهو صاحب عقلية مختلفة".