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أحمد جودة - القاهرة -
أعلنت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي عن صفقة جديدة بضم اللاعب أحمد فوزي هداف دوري القسم الثاني الموسم الماضي
طنطا يتعاقد مع أحمد فوزي مهاجم الإعلاميين
حيث عقد المستشار محمد صدقي أمين الصندوق ورئيس لجنة الكرة جلسة مع اللاعب ووكيلة وقام اللاعب بالتوقيع علي عقد لمدة أربع سنوات تبدأ مع بداية الموسم الجديد.
وشارك فوزي صاحب ال ٢٦ عاما مع نادي الإعلاميين الموسم الماضي وأحتل صدارة الهدافين برصيد ١٥ هدف وبدأ مشوارة في نادي طلائع الجيش ثم وادي دجلة في قطاع الناشئين
علي جانب آخر يواصل الفريق تدريباتة اليومية تحت قيادة علاء نوح المدير الفني وذلك علي الملعب الرسمي للنادي وسوف يخوض هذا الإسبوع مباراتين وديتين مع منية سمنود وبسيون