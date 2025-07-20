طنطا يتعاقد مع أحمد فوزي مهاجم الإعلاميين

وشارك فوزي صاحب ال ٢٦ عاما مع نادي الإعلاميين الموسم الماضي وأحتل صدارة الهدافين برصيد ١٥ هدف وبدأ مشوارة في نادي طلائع الجيش ثم وادي دجلة في قطاع الناشئين

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع