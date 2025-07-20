نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالله: فتوح لم يتعلم من الأخطاء السابقة..وعقوبة الزمالك رادعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن أحمد فتوح لاعب الفريق لم يتعلم من الأخطاء السابقة، مشددا على أنه لاعب كبير وصاحب إمكانيات فنية عالية.

عبدالله: فتوح لم يتعلم من الأخطاء السابقة..وعقوبة الزمالك رادعة

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب أن يكون هناك عقاب قاسي على أحمد فتوح لكي يتم تقويمه بشكل سليم ومن المفترض أن ينتظم في المعسكر ولكنه فضل السهر وحضور الحفلة وهذا أمر خاطىء".

وأضاف: "أتمنى أن يحافظ فتوح على تواجده بنادي الزمالك وتغريمه مليون جنيه وتجميد مستحقاته وتحويله للتحقيق هو أمر جيد وعقوبة رادعة".

