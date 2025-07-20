متحدث الزمالك: المعسكر يسير بشكل جيد بعيدًا عن أزمة "فتوح"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية يسير بشكل جيد بعيدا عن أزمة أحمد فتوح.

معسكر الزمالك يسير بشكل جيد بعيدًا عن أزمة "فتوح"

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "بيان الزمالك تحدث بالتفصيل عن كل ما يخص أحمد فتوح بعيدا عن الاجتهادات واللاعب تم تحويله للتحقيق وسنرى النتائج".

وأضاف: "الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن باقي الصفقات والأمور تسير وفقا لخطة متبعة من جانب جون إدوارد المدير الرياضي".