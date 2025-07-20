نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميركاتو الصيف.. مهاجم برايتون يقترب من الدوري الإيطالي عبر بوابة روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب مسؤولو فريق روما الإيطالي من حسم التعاقد مع المهاجم الايرلندي صاحب الـ 20 عاما إيفان فيرغسون، مهاجم فريق برايتون الإنجليزي.

فيرغسون يقترب من الدوري الإيطالي عبر بوابة روما

وكشف الصحفي الإيطالي «فابريزيو رومانو» المتخصص في شؤون انتقالات اللاعبين، أن فريق روما يقترب من الحصول على خدمات اللاعب إيفان فيرغسون على سبيل الإعارة، مقابل 40 مليون يورو، مع بند وجود أحقية شراء اللاعب.

خاض اللاعب الايرلندي إيفان فيرغسون 23 مباراة رفقة فريق برايتون وفريق وست هام يونايتد، ولم يسجل سوى هدف واحد فقط.

وكشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام للعديد من الفرق الأوروبية بالحصول على خدمات اللاعب أبرزها من الدوري الإنجليزي والايطالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المهاجم الشاب إيفان فيرغسون مع فريق برايتون في يونيو عام 2029.

يذكر أن فريق روما الإيطالي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 69 نقطة، من جدول ترتيب الدوري الإيطالي «سيريا أي».

