بدر حامد: هناك تنسيق مع جون إدوارد للبحث عن المواهب في قطاع الناشئين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد بدر حامد، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء يسيرون في خطة هيكلة الكوادر الفنية لأبناء النادي.

بدر حامد: هناك تنسيق مع جون إدوارد للبحث عن المواهب

وقال حامد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عودة أحمد سمير لقطاع الناشئين مكسب للنادي وهيكلة قطاعات الكرة مهمة ونسعى لعمل كوادر للقلعة البيضاء وحازم إمام حصل على دورات تدريبية وهو الآن ضمن الجهاز الفني للفريق الأول".

وأضاف: "ملاعب نادي الزمالك للناشئين ستكون جاهزة خلال 20 يوم والأمور تسير بشكل جيد وكل فريق له جهاز فني خاص وشامل، وأهم شىء هو تربية الكوادر لأن المناصب لا تدوم".

وأوضح: "مجلس إدارة الزمالك يسعى جاهدا لتطوير قطاع الناشئين وفرع أكتوبر سيكون به 4 ملاعب للناشئين".

وتابع: "هناك تنسيق بين قطاع الناشئين وجون إدوارد المدير الرياضي وعبدالناصر محمد مدير الكرة، وهناك لاعبين مميزين في قطاع الناشئين وعلى رأسهم علي عبدالمجيد مدافع مميز للغاية وأيضا حسام عاشور التقي".