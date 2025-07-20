نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لورينتي يصل لندن تمهيدًا للانضمام إلى سندرلاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصل الفرنسي أرماند لورينتي لاعب ساسولو الإيطالي، إلى لندن خلال الساعات الماضية، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلى سندرلاند الإنجليزي.

سندرلاند بصدد الإعلان عن التعاقد مع لورينتي

وأنهى فريق سندرلاند الصاعد حديثًا إلى البريميرليج، اتفاقه مع ساسولو، على ضم أرماند لورينتي مقابل 20 مليون يورو.

ومن المنتظر، أن يخضع اللاعب الفرنسي للفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة، قبل الانضمام بشكل رسمي إلى سندرلاند.

وانتقل أرماند لورينتي إلى النادي الإيطالي في صيف 2022، قادمًا من لوريان الفرنسي بمقابل 10 مليون يورو.

وقدم الجناح الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا موسمًا مميزًا مع ساسولو، حيث خاض مع الفريق 34 مباراة بكافة المسابقات، نجح في تسجيل 19 هدفًا، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

