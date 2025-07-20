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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بالإدارة الجديدة في قطاع كرة القدم وما يتم تطبيق في صفقات الميركاتو الصيفي.

يونس: الزمالك يحتاج تجهيز كوادر في كل المجالات

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يحتاج إلى لاعبين سوبر ولكن في نفس الوقت أن يكون ذلك وفقا للميزانية والإمكانيات وهو ما يحدث في الوقت الحالي".

وأضاف: "أتمنى أن يحدث استقرار فني في الزمالك خلال الفترة المقبلة، وفترة الإعداد تمنح رؤية أفضل للمدير الفني وأعتقد أن المردود سيكون مميز في الموسم المقبل".

وأوضح: "بعد اعتزال شيكابالا لا يوجد لاعب أسطوري مثله، وسيكون هناك كوادر في الفترة المقبلة وذلك بالتنسيق مع كابتن حسين لبيب وفي خلال شهر سيكون هناك أسماء بخطط مستقبلية لتجهيز كوادر سواء بالحصول على دوارات خارجية وداخلية".

