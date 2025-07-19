الرياض - كتبت رنا صلاح - بشهد نادي الزمالك اتجاهًا قويًا نحو عرض الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، أحمد فتوح، للبيع، وذلك على خلفية ظهوره في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني، فهل يبدأ الأهلي التفاوض معه من أجل ضمه في ظل احتياج النادي له في مركزه، خاصةً وأن اللاعب يتمتع بموهبة كبيرة يمكن ترويضها داخل القلعة الحمراء على غرار إمام عاشور.

بعد نية الزمالك عرضه للبيع.. هل يكون أحمد فتوح صفقة الموسم الجديدة لـ الأهلي؟

قرر المدير الرياضي للقلعة البيضاء، جون إدوارد، بعد التشاور مع مدير الكرة عبدالناصر محمد، توقيع غرامة مالية على أحمد فتوح قدرها مليون جنيه، إضافة إلى إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق.

وكشفت تقارير رياضية من داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد حصل على الضوء الأخضر من مسؤولي النادي لعرض اللاعب للبيع، ويأتي هذا التحرك ضمن خطة لضم بديل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم مركز الظهير الأيسر، إلى جانب المغربي محمود بنتايك.

ومن المتوقع أن يتم حسم مصير اللاعب بشكل رسمي فور انتهاء إجراءات التحقيق معه.

[بعد نية الزمالك عرضه للبيع.. هل يكون أحمد فتوح صفقة الموسم الجديدة لـ الأهلي؟]

تفاصيل الواقعة بعد ظهور فتوح مع إمام عاشور

وكان أحمد فتوح قد تواجد، بعد خروجه من معسكر الزمالك بداعي مرض عمه، برفقة إمام عاشور، لاعب الأهلي، ويغيب إمام عاشور أيضًا عن بعثة النادي الأهلي المتواجدة حاليًا في تونس بسبب إصابته التي تعرض لها في بطولة كأس العالم للأندية.