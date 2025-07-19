نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس: فتوح يحتاج لـ "مُعد ذهني"..وما يحكم علاقة اللاعب بالزماك هو تطبيق اللائحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن البلجيكي يانيك فيريرا بدأ يتعرف على لاعبي الفريق من خلال فترة الإعداد والمباريات الودية.

أيمن يونس يعلق على أزمة أحمد فتوح

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "ما يحكم العلاقة بين أحمد فتوح والزمالك هو تطبيق اللائحة واللاعب يحتاج إلى مُعد ذهني في الفترة المقبلة وأعتقج أن جون إدوارد يتفهم هذا الأمر".

وأضاف: "هناك حالة من الانضباط داخل معسكر الزمالك في الوقت الحالي ولا يعجبني تعامل السوشيال ميديا مع أزمة فتوح".