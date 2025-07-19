نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب مادويكي عن قائمة آرسنال المسافرة لسنغافورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضم نادي أرسنال الإنجليزي، الثنائي البالغ من العمر 15 عامًا، ماكس داومان ومارلي سالمون لقائمته المسافرة إلى سنغافورة وهونغ كونغ.

غياب مادويكي عن قائمة آرسنال المسافرة لسنغافورة

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن لاعب الوسط المهاجم داومان والمدافع سالمون سينضمان إلى الصفقات الجديدة في الفريق مثل مارتن زوبميندي وكيبا أريزابالاغا وكريستيان نورغارد في قائمة مكونة من 30 لاعبًا.

ورغم ذلك لن يتواجد نوني مادويكي المنضم من تشيلسي حديثًا مقابل 48.5 مليون جنيه إسترليني، في القائمة وذلك في الوقت الذي يحصل فيه على فترة راحة بعد مشاركته مع فريقه في كأس العالم للأندية.

وسينضم مادويكي لزملائه لدى عودتهم من آسيا.

وسيلعب آرسنال مباراتين في سنغافورة أمام كل من ميلان الإيطالي 23 يوليو (تموز) الحالي، ونيوكاسل يوم 27 من الشهر ذاته، قبل السفر إلى هونغ كونغ لمواجهة توتنهام في ديربي شمال لندن وديًا 31 من الشهر الجاري.

وينطلق مشوار أرسنال في الدوري الإنجليزي 17 أغسطس (آب)، حيث يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد في أولى جولات الموسم الجديد.