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أحمد جودة - القاهرة - كشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تعيين أحمد سمير، نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

أحمد سمير نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

وأوضح حامد، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن التعيين جاء بالتنسيق مع مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب، وذلك نظرًا لما يتمتع به أحمد سمير من خبرات وكفاءة فنية عالية.

وأشار إلى أن سمير بدأ مباشرة مهام عمله رسميًا، في إطار التحضيرات الجارية لانطلاق الموسم الجديد،

