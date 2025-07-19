أهم من أي صفقة.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق بعد وصول عرض تاريخي| يا فرحتكم يا الأهلاوية

الرياض - كتبت رنا صلاح - حسم النادي الأهلي المصري موقفه النهائي من العروض المقدمة للتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد تلقيه عرضا رسميا من نادي الحزم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاهلي يبلغ الحزم السعودي برفض رحيل ديانج

وأصدر الأهلي بيانا رسميا أكد خلاله رفضه التام لمغادرة ديانج مشيرا إلى أن اللاعب ليس معروضا للبيع وأن الإدارة لا تفكر إطلاقا في الاستغناء عنه سواء في الوقت الحالي أو على المدى القريب وذلك ردا مباشرا على خطاب رسمي تقدم به نادي الحزم لضم اللاعب، ويمثل ديانج أحد الركائز الأساسية في تشكيل المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو، الذي أبلغ إدارة النادي بتمسكه الكامل باستمرار اللاعب في الموسم الجديد نظرا لدوره الحيوي في وسط الملعب وقدرته على صناعة الفارق دفاعيا وهجوميا إلى جانب انسجامه الكبير مع منظومة الفريق.

ديانج بديل لمروان عطية المصاب

وتزايدت أهمية استمرار ديانج مؤخرًا في ظل إصابة اللاعب مروان عطية الذي سيغيب لفترة ليست بالقصيرة مما يجعل وجود لاعب بإمكانات ديانج أمرا لا غنى عنه في المرحلة القادمة، خاصة مع ضغط المباريات وتنوع البطولات التي يخوضها الأهلي، وكان ديانج قد جذب أنظار عدة أندية من دوري روشن السعودي في الآونة الأخيرة بفضل تألقه الملفت مع الأهلي وكذلك خلال تجربته مع نادي الخلود السعودي الموسم الماضي حيث قدم مستويات قوية وترك بصمة واضحة في الدوري، ورغم الإغراءات المالية الكبيرة التي ترافق عروض الأندية السعودية في الفترة الحالية، إلا أن إدارة الأهلي تواصل اتباع نهج واضح في الحفاظ على العناصر الأساسية خاصة ممن يمتلكون قيمة فنية عالية في إطار سعي النادي لتحقيق المزيد من البطولات محليًا وقاريًا.