نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعتذر للحزم ويؤكد بأن ديانج ليس للبيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى نادي الحزم السعودي، يؤكد فيه على أن اللاعب أليو ديانج ليس معروضًا للبيع ولا نية للتفريط فيه.

الأهلي يعتذر للحزم ويؤكد بأن ديانج ليس للبيع

جاء ذلك ردًّا على طلب نادي الحزم شراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويخوض الأهلي معسكرًا خارجيًا خلال هذه الفترة في تونس يتخلله عددًا من المباريات الودية تحضيرًا للموسم الجديد تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.