مستند جديد من المحكمة الدولية يحمل مفاجأة غير متوقعة بشأن طلب بيراميدز في أزمة مباراة القمة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تلقت إدارة نادي بيراميدز صدمة جديدة من المحكمة الدولية الرياضية (CAS) بشأن قضيتها ضد النادي الأهلي، والتي تطالب فيها بسحب لقب الدوري المصري من الأهلي وخصم 3 نقاط إضافية منه، بسبب غياب الأخير عن مباراته ضد الزمالك، حيث يريد الفريق السماوي خصم 3 نقاط إضافية من المارد الأحمر، وبالتالي سحب لقب الدوري العام منه.

المحكمة تحدد جلسات حتى 13 أغسطس وقضية الأهلي وبيراميدز غائبة

في الساعات الماضية، أعلنت المحكمة الدولية الرياضية عن جلسة استماع جديدة لإحدى القضايا يوم 21 أغسطس المقبل، لكن هذه الجلسة، وكذلك الجلسات المعلن عنها مسبقًا والتي تمتد حتى 13 أغسطس، لم تتضمن أي تحديد لموعد جلسة خاصة بقضية الأهلي وبيراميدز.

كانت المحكمة الرياضية قد حددت بالفعل هيئة التحكيم الخاصة بالقضية، والتي تدرسها حاليًا من كافة الجوانب تمهيدًا لإصدار قرار في الجلسة الأولى لها، هذا التأخير يثير التساؤلات حول متى سيتم البت في هذه القضية الحساسة.

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الأهلي توج باللقب بقرار رابطة الأندية

يُذكر أن النادي الأهلي نجح في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز بفارق نقطتين فقط عن نادي بيراميدز، جاء هذا التتويج بعد قرار رابطة الأندية بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي، وذلك بعدما قرر الفريق عدم خوض مباراته أمام الزمالك في بطولة الدوري، وهو القرار الذي اعترض عليه نادي بيراميدز بشدة.