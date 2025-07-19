نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يوافق على بيع وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع نظيره كولومبوس كرو الأمريكي على بيع الفلسطيني وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يوافق على بيع وسام أبو علي

واتفق النادي الأهلي على بيع وسام أبو علي إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار يتم دفعهم على دفعتين بجانب حصول الأهلي على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب، + 1.5 مليون دولار كإضافات.

ويخوض الأهلي معسكرًا خارجيًا خلال هذه الفترة في تونس يتخلله عددًا من المباريات الودية تحضيرًا للموسم الجديد تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.