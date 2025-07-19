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أحمد جودة - القاهرة - قام اتحاد التنس بتكريم منتخب الناشئين والناشئات مرحلة 14 عاما والحائز على لقب بطولة افريقيا التى اقيمت فى كينيا فى شهر فبراير الماضى.

اتحاد التنس يكرم منتخب 14 عاما الفائز ببطولة إفريقيا

واقام الاتحاد حفل التكريم على هامش ختام البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات مرحلة 16 عاما التى اقيمت بملاعب نادى جراند بلازا.

وقام نائب رئيس الاتحاد ايمن عزمى والسكرتير العام للاتحاد المهندس وليد سامى والمدير الفنى للاتحاد ضياء نبيل والسكرتير العام المساعد للاتحاد مروى عبد الرحمن بتسليم اللاعبين شهادات التقدير والمكافآت المالية.

وضم الفريق المصرى كل من چنى السيد ونور الملط وعبد اللطيف مصطفى ومحمد جنيدى والمدربة والبطلة السابقة علياء فخرى.

وقدم ايمن عزمى التهنئة للفريق الواعد مثنيا على الاداء القوى لهم ونجاحهم فى رفع اسم مصر عاليا خارج الحدود.

واكد المهندس وليد سامى ان الفريق كان على قدر المسئولية واثبت اللاعبون انهم نجوم قادمون على الطريق ويملكون القدرة على مواصلة تحقيق الإنجازات للتنس المصرى.