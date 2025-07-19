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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت أن نادي يوفنتوس الإيطالي توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإتجليزي لضم جناحه جادون سانشو.

يوفنتوس يتوصل لاتفاق لضم نجم اليونايتد

ووفقا لشبكة "سبورت ميدياست" فإن يوفنتوس توصل لاتفاق بشأن ضم سانشو /25 عاما/ بعقد يمتد حتى 2029 مقابل حصول اللاعب على ستة ملايين يورو سنويا.

وأشارت إلى أن يوفنتوس عرض دفع 17 مليون يورو بجانب حوافز أخرى لإقناع مانشستر ببيع سانشو.

وقضى سانشو موسم 2024 معارا لبوروسيا دورتموند الألماني قبل إعارته إلى تشيلسي في الموسم الماضي.

ولعب سانشو في فريق الشباب لواتفورد ومانشستر سيتي، ووقع أول عقد له مع بوروسيا دورتموند عام 2017. وعلى مدار أربعة مواسم مع النادي، شارك في 137 مباراة وفاز بكأس السوبر الألماني في 2019 وكأس ألمانيا في موسم 2020 /2021.

وعاد سانشو إلى إنجلترا لينضم إلى مانشستر يونايتد عام 2021، وفاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في موسمه الثاني، ثم عاد إلى دورتموند على سبيل الإعارة، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

وكان سانشو جزءا من منتخب إنجلترا للشباب الذي فاز بكأس العالم تحت 17 عاما في 2017، وظهر لأول مرة مع المنتخب الأول عام 2018، وشارك لاحقًا في بطولة يورو 2020