بريان مبيومو يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب النجم الفرنسي بريان مبيومو، مهاجم نادي برينتفورد الإنجليزي، من الانتقال الرسمي إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد تحديد موعد الفحص الطبي تمهيدًا للتوقيع على عقود الانضمام.

بريان مبيومو يخضع للكشف الطبي في مانشستر

وبحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات الأوروبية، فإن مبيومو سيخضع اليوم السبت للفحوصات الطبية الروتينية في منشآت مانشستر يونايتد، على أن يعقب ذلك توقيع العقود بشكل رسمي، تمهيدًا للإعلان النهائي عن الصفقة من قبل النادي.

عقد طويل الأمد حتى 2030 مع خيار التمديد

أشار رومانو إلى أن مبيومو سيوقع عقدًا يمتد حتى يونيو من عام 2030، مع وجود بند يسمح للنادي بتمديد التعاقد لموسم إضافي، وهو ما يعكس رغبة مانشستر يونايتد في تأمين خدمات اللاعب لفترة طويلة ضمن مشروعه الكروي الجديد.

قيمة الصفقة: 65 مليون جنيه إسترليني + إضافات

من جهتها، أكدت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد توصلت إلى اتفاق رسمي مع نادي برينتفورد يقضي بانتقال مبيومو مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 6 ملايين جنيه إسترليني كحوافز ومكافآت تعتمد على أداء اللاعب.