أزمة وسام أبو علي والأهلي مستمرة

القاهرة ـ أ.ف.ب: استمرت تبعات أزمة لاعب كرة القدم الفلسطيني وسام أبو علي مع الأهلي المصري، بعدما استبعده الأخير من رحلته إلى تونس لخوض معسكر إعدادي للموسم الجديد، تزامنا مع اصدار الاتحاد الفلسطيني للعبة بيانا دعم فيه لاعبه قبل أن يحذفه من منصاته الرسمية. وبذلك، يتواصل المستقبل الغامض للمهاجم الذي يرغب في الرحيل عن القلعة الحمراء هذا الصيف. وأعلن الأهلي الأسبوع الماضي في بيان رسمي رفض كل العروض التي تلقاها من أندية خارجية للتعاقد مع أبو علي، مؤكدا استمرار اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وفقا لعقده الذي يمتد حتى يونيو 2029. وذكر بيان الأهلي أن النادي تلقى عرضين، أولهما من الوصل الإماراتي مقابل 6 ملايين دولار أميركي بالإضافة إلى 20% من صافي إعادة البيع، والآخر من كولومبوس كرو الأميركي وصلت قيمته إلى 5.25 مليون دولار بالإضافة إلى 750 ألف دولار كمكافآت ونسبة 10 من إعادة البيع. ورفض الأهلي العرضين، معتبرا أن قيمة أبو علي لا تقل عن 9.5 مليون دولار بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار مزايا إضافية. ولم يتطرق بيان الأهلي لاهتمام نادي الريان القطري بالرغم من بعض الأنباء التي أشارت إلى هذا الأمر. وذكر الأهلي في بيانه أنه أغلق ملف بيع مهاجمه الذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والدنماركية، مؤكدا أن اللاعب على دراية كاملة بكافة المفاوضات التي جرت والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف.