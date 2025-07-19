شناص ـ من إبراهيم الفارسي: احتفل في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة بتكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح فعاليات مهرجان شناص التراثي الرابع. رعى الفعالية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم بن حمدان الحجري والي شناص وبحضور نائب والي شناص ومدير دائرة البلدية بشناص، وجمع من الحضور. جسد مهرجان أصالة الموروث العماني وعكس تنوع الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تحفل بها الولاية. وفي كلمة له، اشاد راعي المناسبة بالجهو التي بذلها المشاركون واللجان المنظمة، مشيرًا إلى أن المهرجان يعكس روح التعاون بين أبناء الولاية ويعزز مكانة التراث العماني في قلوب الأجيال الجديدة، وأثنى على الإقبال الكبير الذي شهده المهرجان، والتفاعل المجتمعي الذي ساهم في إنجاحه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكريم المشاركين فـي فعاليات مهرجان شناص التراثي الرابع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.