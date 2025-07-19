انطلاق فعالية «شعلة الرياضة» بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض

تستمر حتى 16 أغسطس القادم

كتب ـ عبدالله الجرداني:

انطلقت بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعالية شعلة الرياضة «سبورت سبارك 2025»، التي تنظمها محافظة مسقط بالتعاون مع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، وشركة سابكو سبورت، ومجموعة عمران ، وبدعم ورعاية من صحار الدولي، وتتواصل الفعالية حتى 16 أغسطس المقبل، عبر تنفيذ باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.

رعى حفل الافتتاح سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط، الذي أكّد في تصريح له لوسائل الإعلام، على أن الفعالية تلبي حاجة المجتمع إلى ممارسة الرياضة في أجواء داخلية باردة مناسبة خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أنها تمثل تجربة فريدة ومتميزة لكافة الفئات العمرية من عمر 6 إلى 45 سنة، وأشار إلى أهمية استثمار مرافق المركز خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن مساحة المهرجان تضاعفت هذا العام مع زيادة الدعم من القطاع الخاص، مما يعكس تفاؤلًا بمستقبل أوسع وأكثر إشراقًا للفعالية في الأعوام القادمة.

تقدم الفعالية برامج وأنشطة متنوعة مخصصة للأطفال والشباب والعائلات، إذ يضم برنامج المهرجان 20 رياضة داخلية متنوعة، من أبرزها كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة الريشة، والتنس، والجولف الداخلي، والهوكي الداخلي، ويشهد هذا العام إضافة رياضتي الجولف والهوكي الداخليتين لأول مرة، بالإضافة إلى عودة فعالية الملاكمة بعد النجاح الكبير الذي حققته في النسخة الماضية. وتتنوع هذه الألعاب لتلبي أذواق الرياضيين والهواة على حد سواء، وتشجع على دمج مختلف الفئات في أجواء ترفيهية ورياضية في آنٍ واحد. يستقبل المهرجان زواره يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 11 مساءً، في مشهد يومي حافل بالرياضة والتسلية وروح المشاركة المجتمعي، ويعد فرصة للأفراد والفرق والأندية لممارسة الرياضة بأسعار تبدأ من ريالين عُمانيين فقط للساعة، مع توفير فترات حجز مرنة تناسب الجميع على مدار اليوم، كما يحرص المنظمون على تقديم العديد من الأنشطة المجانية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع العائلات والشباب على الانخراط في بيئة صحية مليئة بالمرح والحيوية.

ولعشاق كرة القدم، تنطلق النسخة الأولى من «كأس أكاديميات كرة القدم» وهي بطولة داخلية للشباب بمشاركة 32 فريقًا، من بينها 10 أكاديميات إقليمية، بهدف تسليط الضوء على المواهب المحلية الناشئة. ويشهد هذا العام أيضًا إطلاق «سباق نينجا العقبات»، وهي فعالية محلية مبتكرة تمثل بديلًا لتحديات الطين القاسي وتحدي سبارتون العالمية، لتوفر تجربة مليئة بالحماس والتحدي. كما ستتخلل الفعالية العديد من البطولات والمسابقات بالتعاون مع الاتحادات والهيئات الرياضية المحلية.

من جانبه، أكد المهندس سعيد الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز المؤتمرات والمعارض، أن نسخة هذا العام من مهرجان «سبورت سبارك» تتميز بتنوع وتوسع أكبر في الفعاليات، مع إدخال رياضات جديدة مثل الجولف والبيكل بول، موضحا أن الفعالية تتضمن محتوى يومي غنيًا وأكاديمية موسعة للأطفال، فضلًا عن مشاركة أكثر من 200 شاب في التنظيم، مما يعكس التفاعل المجتمعي وروح العمل الجماعي، وأشار إلى أهمية التغطية الإعلامية للترويج عن الحدث.

وأوضح الشنفري أن مهرجان «سبورت سبارك» يسعى باستمرار إلى أن يصبح الحدث الرياضي الأكبر والأكثر شمولية في المنطقة، من خلال إضافة المزيد من الألعاب الجديدة وتوسيع الشراكات مع المدارس والأكاديميات والأندية والقطاع الخاص.