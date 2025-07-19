عاجل.. تشكيل الزمالك أمام الشمس وديًا استعدادًا للدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية الشمس، المقرر لها بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

تشكيل الزمالك أمام الشمس وديًا

جاء التشكيل كالتالي:

محمد عواد.

علي نوفل.

حسام عبد المجيد.

مصطفى الزناري.

هاني ياسر.



أحمد حمدي.

سيف جعفر

حازم أسامة.

أحمد شريف.

عمرو ناصر.

سيف الجزيري.