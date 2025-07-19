نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منبوذ مانشستر يونايتد يرفض ليفربول لتحقيق حلم اللعب مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الإنجليزي ماركوس راشفورد من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم.

راشفورد يقترب من الانضمام إلى برشلونة

وشهدت الأيام القليلة الماضية، مفاوضات مكثفة من جانب برشلونة الأسباني مع المان يونايتد لضم ماركوس راشفورد، وذلك لتدعيم الخط الأمامي، قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا أثلتيك، فإن المفاوضات في مراحلها النهائية، وبعض الرتوش الصغيرة تفصل انتقال راشفورد إلى النادي الكتالوني.

وأضافت، أن الجناح الإنجليزي البالغ من العمر 27 عامًا أبلغ إدارة ناديه برغبته في الانضمام إلى برشلونة، بعدما أتم اتفاقه مع النادي الكتالوني على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

وأفادت الصحيفة، أن برشلونة يحاول إقناع مانشستر يونايتد بضم راشفورد على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود اهتمام من جانب ليفربول لضم راشفورد لتعويض الرحيل المحتمل للكولومبي دياز إلى بايرن ميونخ، ويوفنتوس الإيطالي الذي أبدى اهتمامه بضمه، إلا أن اللاعب حسم رغبته بالانضمام إلى النادي الكتالوني.

وينتهي عقد الجناح الإنجليزي مع النان يونايتد حتى صيف 2028، إلا أن اللاعب قرر الرحيل عن صفوف الفريق، بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وانتقل راشفورد البالغ من العمر 27 عامًا في يناير الماضي على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا، وخاض مع الفريق، 17 مباراة بكافة المسابقات، سجل 4 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.