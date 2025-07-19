صفقة تبادلية بين تشيلسي واستون فيلا.. طالع التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإنجليزية أن هناك تفكير داخل نادي تشيلسي بإجراء صفقة تبادلية، مع استون فيلا لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين ذو جودة عالية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

حقق تشيلسي لقب كأس المؤتمرات ثم كأس العالم للأندية بعد الانتصار على ريال بيتيس وباريس سان جيرمان بالترتيب، في الموسم الأول تحت قيادة الايطالي ماريسكا.

صفقة تبادلية بين تشيلسي واستون فيلا



غرايم بايلي

تشيلسي على استعداد لتقديم لاعبين مثل نيكولاس جاكسون إلى أستون فيلا، في صفقة تبادلية مقابل مورجان روجرز



مارتين زيغلير

اليويفا يوجه تحذيرًا لتشيلسي وأستون فيلا بشأن “صفقات التبادل المُضخّمة”.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نبّه الناديين بأنه سيراقب عن كثب أي صفقات مستقبلية بينهما، وسط مخاوف من استخدام هذه الصفقات كوسيلة لرفع الإيرادات بشكل مصطنع، في محاولة للامتثال لقواعد الاستدامة المالية (PSR)

