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أحمد جودة - القاهرة - دخل يحيى زكريا، الظهير الأيسر لفريق غزل المحلة، ضمن الترشيحات المطروحة داخل النادي الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل الحاجة لتعويض النقص العددي في هذا المركز.

يحيى زكريا يدخل ترشيحات الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى

ويعد محمد شكري، العائد من صفوف سيراميكا كليوباترا، هو الظهير الأيسر الوحيد المتاح حاليًا في صفوف الفريق الأول، بعد رحيل كريم الدبيس، ما دفع الجهاز الفني لبحث عدد من البدائل المحتملة.

وفي الوقت نفسه، يضع الجهاز الفني في اعتباره إمكانية الاعتماد على مصطفى العش، قلب الدفاع الذي يجيد اللعب بالقدم اليسرى، وكذلك أحمد كوكا، لاعب الوسط، حال الاحتياج داخل المباريات، إلا أن الاتجاه الأقرب هو التعاقد مع لاعب متخصص في المركز.

المفاوضات مع يحيى زكريا لا تزال شفهية، ومن المنتظر أن يتم عرض الأمر على المدير الفني خوسيه ريبيرو لحسم القرار النهائي بناءً على تقييمه الفني لاحتياجات الفريق.