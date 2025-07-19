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أحمد جودة - القاهرة -

قال مصطفى سعد ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد الحالي والأهلي السابق، إنه بدأ مشواره مع كرة القدم من الشارع مثله مثل الكثيرين، مشددًا على أن لقب ميسي جاء بسبب لعبه بالقدم اليسري وحبه في كثرة المراوغات، وذلك في تصريحات هامة مع لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري والذي يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف أم.

مصطفى سعد ميسي: أحمد سامي كلمة السر في تألقي.. وزد "نادي كبير"

وأكد "ميسي"، أن كابتن أبو العلا هو أول من اكتشفني وعلمني أ ب كورة، كما أن الكابتن نبيل رجب شقيق الكابتن بدر رجب هو من أبرز المدربين الذين تدربت على يديهم، أما كابتن شامل رئيس قطاع الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا فكان نقطة فاصلة في مسيرتي الكروية، هو من قرر شرائي من اتحاد الشرطة وعمري 13 سنة وعمل طفرة في تفكيري وطريقة لعبي وكل حاجة تخص مسيرتي في كرة القدم،

وتابع لاعب زد: كابتن هاني العقبي وكابتن شامل حاربوا من أجل تصعيدي للفريق الأول وعمري 16 عامًا، بعدها بدأت مسيرتي مع الفريق الأول لنادي سيراميكا كليوباترا مع كابتن رمضان السيد وكابتن هيثم شعبان في عام الصعود للدوري الممتاز "موسم كورونا".

وأشار لاعب الأهلي السابق: كنت حبيس الدكة في بداية الموسم، لكن بعد العودة من توقف كورونا شاركت في أغلب المباريات حتى تأهلنا رسميًا، من هنا بدات رحلتي في الدوري الممتاز مع كابتن هيثم شعبان ومن بعده كابتن أحمد سامي، والذي قام بطفرة كبيرة في مسيرتي الكروية، حيث أضاف لي الكثير، وأعطاني الثقة والأريحية في الملعب ورفع عني الضغوط وقام بنقاط تطوير كبيرة في أدائي أهمها الإيجابية على المرمى.

وواصل لاعب سيراميكا كليوباترا السابق: تألقي في سن صغيرة كان خطوة إيجابية في مسيرتي، فكرة جيدة إنك تتشاف وتتطلب تلعب في أندية كبيرة زي الأهلي والزمالك، فرق بتنافس على البطولات.

وأضاف "ميسي": عملت نصف موسم قوي جدًا والحمد لله بعده جالي عرض الأهلي، ورغم إني لم أحصل على فرصتي كاملة بسبب اختلاف وجهات النظر مع مستر مارسيل كولر، لكنني سعيد بتجربتي مع النادي الأهلي.

واختتم مصطفى سعد ميسي حديثه، النادي الأهلي نادي كبير وعظيم، ومحدش يجيله الأهلي ويقول له لأ، كمان الزمالك وبيراميدز أندية كبيرة وعظيمة، لأنها محطات مهمة بتنقل اللاعب من مرحلة الهواية لمرحلة الاحتراف، بحمد ربنا على كل حاجة، حاليًا أنا موجود في صرح كبير من صروح الرياضة في مصر وهو نادي زد، وبحمد ربنا على الخطوة دي.

