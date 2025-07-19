نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة المصري تصل مطار قرطاج بتونس العاصمة استعدادًا لمعسكر سوسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مساء اليوم السبت، إلى مطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية، وذلك استعدادًا للانتظام في المعسكر المغلق الذي سيقام بمدينة سوسة الساحلية خلال الفترة من 19 يوليو الجاري وحتى 1 أغسطس المقبل، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وكان في استقبال البعثة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق البورسعيدي، الذي حرص على استقبال اللاعبين والجهاز الفني والإداري والترحيب بهم في بلده تونس، مؤكدًا على أهمية هذا المعسكر في رفع الجاهزية الفنية والبدنية للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم.

ومن المقرر أن يخوض المصري خلال المعسكر عددًا من المباريات الودية القوية أمام فرق تونسية للوقوف على مستوى اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، إلى جانب تطبيق العديد من الجوانب التكتيكية والخططية التي يسعى الكوكي لتثبيتها قبل عودة الفريق إلى المنافسات الرسمية.

