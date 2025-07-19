اتحاد الجوجيتسو يعلن شروط المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض 2025

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للجوجيتسو، برئاسة العميد محمد الشعراوي، عن الضوابط والمعايير المنظمة لمشاركة اللاعبين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، المقرر إقامتها بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025.

وأوضح الاتحاد أن المشاركة تقتصر على اللاعبين الحاصلين على كارنيه عضوية الاتحاد لموسمي 2025 و2026، مع تقديم عدد من المستندات منها؛ صورة واضحة من جواز سفر ساري حتى 30 أبريل 2026، وصورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء (مقاس 4×5)، بالإضافة إلى شهادة صحية رسمية صادرة باسم الاتحاد المصري للجوجيتسو.

وحدد الاتحاد يوم الأحد 20 يوليو 2025 كآخر موعد للتسجيل واستلام كافة المستندات المطلوبة، على أن يتم تحديد موعد لاحق لتنظيم تجارب أداء لاختيار القائمة النهائية من اللاعبين المستوفين للشروط.

وستقام المنافسات بأسلوبي Ne-Waza وJiu-Jitsu، وتشمل الفئات الوزنية للرجال تحت أوزان: 62 – 69 – 77 – 85 – 94 كجم، وللسيدات تحت أوزان: 52 – 57 – 63 – 70 كجم، على أن تقتصر المشاركة على المرحلة السنية العمومية (رجال وسيدات).

في هذا السياق، أكد العميد محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، "أن الاتحاد يحرص على تمثيل مصر بأفضل العناصر خلال دورة ألعاب التضامن الإسلامي، بما يعكس التطور الكبير الذي يشهده الجوجيتسو المصري في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تحديد الشروط جاء لضمان الجاهزية الفنية والإدارية والطبية للاعبين، تمهيدًا لاختيار الأنسب منهم خلال التجارب المقبلة.