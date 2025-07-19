نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونتي يكشف فرص نابولي في الفوز بالدوري الإيطالي الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حث أنطونيو كونتي مدرب نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم فريقه على التواضع والتعلم من الأخطاء التي ارتكبها خلال حملته الكارثية للدفاع عن لقبه في موسم 2023-2024.

عانى نابولي من موسم فوضوي في 2023-2024 إذ احتل المركز العاشر وتعاقب عليه ثلاثة مدربين بعد رحيل لوتشيانو سباليتي. كان سباليتي قد قاد الفريق إلى تحقيق أول ألقابه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ 33 عاما في موسم 2022-2023.

وتم تكليف كونتي، الذي فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس ولقب مع إنتر ميلان إلى جانب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، بالنهوض بنابولي في يونيو من العام الماضي وفاز معه على الفور باللقب في الموسم الذي انتهى مؤخرا.

وقال كونتي للصحفيين الجمعة: بطبيعة الحال، أولئك الذين يحملون لقب الدوري الإيطالي على قميصهم هم المرشحون أو من بين المرشحين. يجب ألا نخجل أو نختبئ بدافع الخوف.

وأضاف: عملنا بجد لتغيير أنفسنا. لا مفر من أن هذا العام سيكون حافلا بالتحديات.

وتابع: لكن هناك ماض قريب جدا يجب ألا ننساه أبدا. يجب أن نتعلم الدروس حتى من الأمور السلبية. يجب أن يكون ما حدث قبل عامين درسا لنا، خاصة في البيئة المحيطة. نحن في الملعب ونعمل ولن تكون هناك أي أفكار خيالية. سنكون متواضعين جدا".

