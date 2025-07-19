ريال مدريد يُحصن تيبو كورتوا بعقد جديد

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أحمد جودة - القاهرة - توصل ريال مدريد الإسباني لاتفاق مع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، على تمديد تعاقده مع النادي النادي لفترة إضافية أخرى.

ريال مدريد يُمدد عقد تيبو كورتوا

وكان ينتهي عقد تيبو كورتوا مع النادي الملكي بنهاية الموسم المقبل، وتحديدًا في 30 يونيو 2026، إلا أن النادي قرر تجديد عقد حارسه نظرًا لخبرته، وبناءًا على رغبة من الإسباني تشابي ألونسو مدرب الفريق.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، فإن تيبو كورتوا مدّد تعاقده مع ريال مدريد لمدة موسم واحد، لينتهي عقده في يونيو 2027.

وانضم الحارس البلجيكي البالغ من العمر 37 عامًا، إلى ريال مدريد قادمًا في صيف 2018، من تشيلسي بمقابل 35 مليون يورو.

