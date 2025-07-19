نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معسكر الأهلي في تونس.. محاضرة للاعبين حول برنامج التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين ظهر اليوم، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة ببرنامج التدريب على هامش معسكر الإعداد الخارجي المقام حاليًا في مدينة طبرقة التونسية.

يتدرب الفريق اليوم على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

وخاض الفريق مرانه الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق عددا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.