الرياضة

معسكر الأهلي في تونس.. محاضرة للاعبين حول برنامج التدريب

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معسكر الأهلي في تونس.. محاضرة للاعبين حول برنامج التدريب

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أحمد جودة - القاهرة - عقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين ظهر اليوم، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة ببرنامج التدريب على هامش معسكر الإعداد الخارجي المقام حاليًا في مدينة طبرقة التونسية.

يتدرب الفريق اليوم على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

وخاض الفريق مرانه الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق عددا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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