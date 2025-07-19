نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة المصري تغادر إلى تونس استعدادًا للمعسكر الخارجي بسوسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، متوجهة إلى العاصمة التونسية تونس، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بمدينة سوسة الساحلية خلال الفترة من 19 يوليو الجاري وحتى 1 أغسطس المقبل، تحت قيادة المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل بدء منافسات الدوري الممتاز.

ويسعي الكوكي إلى رفع معدلات اللياقة البدنية، وتنفيذ الجوانب الخططية والتكتيكية، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية مع فرق تونسية، من أجل الوقوف على مدى انسجام اللاعبين، خصوصًا الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

والجدير بالذكر أن المصري قد أعلن عن خوض أربع مباريات ودية من العيار الثقيل خلال معسكره في تونس تم الاتفاق على ثلاث منها أمام أندية الترجي والصفاقسي والنجم الساحلي فيما تسير المفاوضات نحو إنهاء الترتيبات الخاصة بخوض المباراة الرابعة أمام النادي الإفريقي.