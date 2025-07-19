نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألونسو يضغط لتعزيز صفوف ريال مدريد.. والأنظار تتجه نحو بيرو هينكابي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ريال مدريد جهوده لإكمال تشكيلته الأساسية استعدادًا للموسم المقبل، وذلك في ضوء الدروس المستفادة من مشاركته في كأس العالم للأندية. تلك التجربة، حسب مصادر داخل النادي، غيّرت بشكل واضح نظرة المدرب تشابي ألونسو إلى الفريق، سواء من الناحية الفردية أو الجماعية.

هذا التقييم الجديد دفع المدرب الباسكي إلى التوجه مجددًا إلى مكاتب “فالديبيباس” لعرض مجموعة من الطلبات الفنية التي يأمل تحقيقها خلال ما تبقى من سوق الانتقالات الصيفية. وبرز من بين هذه المطالب تعزيز خط الوسط بلاعب صاحب رؤية إبداعية، خاصة بعد الأداء المتواضع للفريق في مواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية، حيث تبين أن الشاب التركي أردا غولر لا يلقى الدعم الكافي لإدارة نسق المباراة بالكرة.

بيرو هينكابي يظهر على رادار الملكي

ورغم أن التعاقد مع لاعب وسط مبدع لا يُعد أولوية قصوى لإدارة النادي في الوقت الراهن، إلا أن الصحفي الإسباني “رودرا” كشف طرح اسم المدافع الإكوادوري بيرو هينكابي، الذي “عرض نفسه” مؤخرًا على ريال مدريد. اللاعب الدولي الإكوادوري سبق له اللعب تحت قيادة ألونسو في باير ليفركوزن، وكان أحد العناصر الأساسية في خططه الدفاعية.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن كشافي النادي بقيادة جوني كالفات تابعوا اللاعب عن كثب، وقد حصلوا على تقارير “إيجابية جدًا” بشأن مستواه. إلا أن القرار النهائي بشأن ضمه لم يُتخذ بعد، رغم أن “العرض قائم” والإدارة تفكر فيه بجدية.

المدافع الغامض الذي قد يفاجئ الجميع

من الممكن أن يكون هينكابي هو “الاسم السري” الذي يعمل عليه ريال مدريد خلال هذا الصيف، في ظل محدودية الخيارات الدفاعية المتوفرة في السوق والتي تنال إعجاب مسؤولي النادي. ورغم ارتباط اسم كريستيان موسكيرا بريال مدريد، عبّر بعض المقربين من النادي عن استغرابهم من عدم التحرك نحوه بشكل أكبر.

أما بالنسبة للفرنسي إبراهيما كوناتي، فقد أشار المصدر إلى أنه “ضمن خطط النادي”، لا سيما وأن عقده مع ليفربول ينتهي صيف العام المقبل، ما يجعله صفقة مغرية على المدى القريب.

خط الدفاع يثير القلق… وألونسو يتحرك

حالة عدم اليقين بشأن الحالة البدنية لإيدير ميليتاو بعد تعافيه من الإصابة، إلى جانب الأداء المتواضع لكل من أنطونيو روديغر وراوول أسينسيو في كأس العالم للأندية، دفعت الجهاز الفني إلى دق ناقوس الخطر. حاليًا، لا يبدو أن هناك ثقة كبيرة سوى في الشاب دين هايجسن في مركز قلب الدفاع.

لذلك، طلب تشابي ألونسو من إدارة النادي التعاقد مع قلب دفاع جديد قبل إغلاق سوق الانتقالات. ويبدو أن كوناتي هو الاسم الأكثر تداولًا، إلا أن ريال مدريد لا يستبعد التوقيع مع أسماء أخرى، خاصة إذا حصلت على الموافقة المباشرة من مدرب يعرفهم عن قرب.

