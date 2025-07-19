نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يعزز هجومه بهداف أينتراخت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، للتقدم بعرض إلى أينتراخت فرانكفورت الألماني من أجل اقناعه بالتخلي له عن المهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكي، بعدما فشل في ضم السويدي ألكسندر إيساك من مواطنه نيوكاسل، وذلك وفق ما أفادت التقارير، يوم الجمعة.

وانتقل اهتمام ليفربول نحو الفرنسي البالغ 23 عاما بعدما وصلت مساعيه لضم إيساك إلى حائط مسدود لأن نيوكاسل يريد 150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن نجمه السويدي. ويسعى "الحمر" إلى حسم مسألة التعاقد مع الدولي الفرنسي في نهاية هذا الأسبوع بعدما ألمح اللاعب إلى رغبته بالانتقال إلى "أنفيلد" حسب التقارير.

ويستعد ليفربول الذي خسر مؤخرا مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا في حادث سير مروع، لتقديم عرض يزيد عن 70 مليون جنيه إسترليني لضم إيكيتيكي الذي يثير أيضا اهتمام نيوكاسل ومانشستر يونايتد.

وسجل الفرنسي ما مجموعه 26 هدفا في 64 مباراة خاضها مع فرانكفورت في كافة المسابقات، بينها 22 الموسم الماضي، منذ انضمامه إليه من باريس سان جيرمان في بداية عام 2024.

ويُعتقد أيضا أن ليفربول على استعداد لبيع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، بينما رفض عرضا من بايرن ميونخ الألماني للتخلي عن الكولومبي لويس دياز.

وأنفق ليفربول هذا الصيف 116 مليون جنيه إسترليني لضم صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز، بالإضافة إلى التعاقد مع المدافعين الهولندي جيريمي فريمبونغ والمجري ميلوش كيركيز.

