نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يُنهي صفقاته الرئيسية.. والغموض يحيط بمستقبل رودريجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحرك نادي ريال مدريد بسرعة خلال فترة الانتقالات الصيفية لإغلاق عدد من الصفقات التي يعتبرها أساسية لتعزيز صفوفه، حيث نجح في التعاقد مع كل من كاريراس، وهايجسن، وماستانتوونو، وترينت. ومع ذلك، يواجه النادي الملكي صعوبات واضحة في ملف اللاعبين المغادرين، حيث لم يشهد هذا الجانب أي تقدم يُذكر حتى الآن.

باستثناء اللاعبين الذين انتهت عقودهم، لم تُسجّل أي تطورات بشأن بقية العناصر، وهو ما دفع إدارة النادي إلى بدء تحركات جديدة، خاصة فيما يتعلق بمستقبل النجم البرازيلي رودريغو. ورغم أن زميله فينيسيوس جونيور لم يُجدد عقده بعد، إلا أن القلق الأكبر في “فالديبيباس” يتركز حول رودريغو، القادم من سانتوس البرازيلي.

الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أكد أن اجتماعًا حاسمًا سيُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد مستقبل اللاعب. حتى الآن، لم يتخذ رودريغو قرارًا نهائيًا بشأن الاستمرار أو الرحيل، رغم أن مغادرة ريال مدريد ليست خطوة سهلة عليه.

وبحسب ما نقله موقع Defensa Central عن مصادر مقرّبة من النادي، فإن إدارة ريال مدريد تنوي التعامل بوضوح تام خلال الاجتماع مع اللاعب، حيث يُتوقع أن تُطرح عليه المسألة بشكل مباشر: “هل ستبقى أم سترحل؟ ماذا تريد أن تفعل؟”

هذا الاجتماع سيكون حاسمًا لمعرفة النية الحقيقية لرودريغو بخصوص الموسم المقبل. ففي حال قرر البقاء، ستعمل الإدارة على إنهاء كافة الشائعات والتركيز على المستقبل الرياضي المشترك. أما إذا قرر الرحيل، فسيتم النظر في العروض المتاحة له.

ليفربول وبايرن ميونخ في السباق

وكان نادي آرسنال من أبرز المهتمين بضم رودريغو في بداية الصيف، إلا أن تغيّر استراتيجيتهم في سوق الانتقالات دفعهم للتوجه نحو أهداف أخرى، مما قلّص من عدد الوجهات المحتملة للنجم البرازيلي.

في المقابل، يراقب ليفربول الوضع عن كثب، لا سيما فيما يخص مستقبل لاعبه الكولومبي لويس دياز. وإذا ما رحل الأخير عن “أنفيلد”، فإن رودريغو سيكون خيارًا قويًا لتعويضه، خاصة أن النادي الإنجليزي يرى فيه إضافة هجومية مميزة.

وفي حال فشل بايرن ميونخ في التعاقد مع دياز، فإن رودريغو سيكون الخيار البديل المطروح، لتعويض غياب جمال موسيالا المتوقع لعدة أشهر بسبب الإصابة. إلا أن كل هذه التحركات تبقى مرهونة بقرار اللاعب بشأن مستقبله مع النادي الملكي.

