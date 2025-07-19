نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ80 مليون يورو.. بايرن ميونخ يقدم عرضًا مغريًا لضم نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن اللاعب الكولومبي لويس دياز، في طريقه للرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم سريان عقده مع الريدز حتى صيف 2027.

بايرن ميونخ يضغط على ليفربول لضم دياز

ووفقًا لما ذكرته التقارير صحفية اليوم السبت، فإن بايرن ميونخ الألماني تقدم بعرض جديد لضم لويس دياز، خلال الميركاتو الحالي، لتعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

وأشارت التقارير، إلى أن ثقة البافاري بقيادة المدرب البلجيكي كومباني في ضم دياز، تشهد تزايدًا نظرًا لرغبة اللاعب الكولومبي في الانتقال إلى الفريق.

وقدّم بايرن ميونخ عرضه الأول بـ 67 مليون يورو لضم الجناح الكولومبي البالغ من العمر 28 عامًا لكن ليفربول رفضه مطالبًا بقيمة أعلى.

وأكدت التقارير، أن إدارة البافاري تقدمت مساء أمس الجمعة بعرض رسمي جديد بقيمة 80 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات الكولومبي لويس دياز.

وانضم لويس دياز إلى صفوف الريدز في صيف 2022 قادمًا من بورتو البرتغالي بمقابل 44.5 مليون جنيه إسترليني.

وقدم الجناح الكولومبي البالغ من العمر 28 عامًا موسمًا استثنائيًا مع ليفربول حيث قاد فريقه للتويج بلقب البريميرليج لموسم 2024-25. وخاض مع الريدز خلال الموسم المنصرم 50 مباراة بكافة المسابقات، سجل 17 هدفًا، وصنع 5 تمريرات حاسمة.