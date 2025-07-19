نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يستعد لتقديم عرض قياسي لضم نجم الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي الهلال السعودي يدرس التقدم بعرض رسمي إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع المهاجم السويدي المتألق ألكسندر إيزاك خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا للمعلومات التي نقلها الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، فإن المدير الفني الجديد للهلال، سيموني إنزاغي، وضع إيزاك على رأس قائمة أولوياته لتدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم المقبل. وبحسب المصدر ذاته، فإن إدارة الهلال تُجهّز عرضًا ماليًا كبيرًا على أمل إقناع نيوكاسل بالتخلي عن أحد أبرز نجومه.

ورغم ذلك، فإن موقف نيوكاسل لا يبدو متساهلًا، حيث أشار التقرير إلى أن النادي الإنجليزي لا يرغب في الاستغناء عن المهاجم السويدي، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية في مشروع الفريق للمواسم القادمة. ويأتي هذا التمسك باللاعب رغم اهتمام عدد من الأندية الكبرى به، من بينها ليفربول.

ويُذكر أن إيزاك قدّم موسمًا استثنائيًا مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 23 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين. هذا التألق جعله محط أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية، إلى جانب اهتمام الهلال المتزايد بخدماته.