نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يصدم فتوح بعقوبات نارية بعد ظهوره في حفلة راغب علامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك، عقوبات نارية ضد الظهير الأيسر أحمد فتوح بعد ظهوره برفقة إمام عاشور لاعب الأهلي في حفلة للفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، خلال الساعات الماضية.

وقرر جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك، بعد التشاور مع مدير الكرة عبد الناصر محمد، فرض عقوبة مالية قيمتها مليون جنيه على أحمد فتوح وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق.

وجاء ذلك لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن من النادي.

