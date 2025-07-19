نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتخلى عن خطته بشأن كامب نو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخلى برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة عن خطته للعودة إلى ملعبه "كامب نو" في أغسطس المقبل، ما استتبع إرجاء إعادة افتتاحه.

كان العملاق الكتالوني يخطط أن يستهل عودته إلى ملعبه الشهير باقامة مباراة ودية في 10 أغسطس وذلك بعد عامين من أعمال البناء، لكنه ألقى باللوم في قراره على صعوبة الحصول على ترخيص لفتح الملعب جزئيا.

وأعلن النادي الإسباني في بيان "يُعلن برشلونة عن تعليق أول مباراة له بعد عودته إلى كامب نو".

وأضاف "نظرا لضخامة العمل المُنجز، كان من المستحيل تلبية جميع متطلبات القوانين التي تُنظم منح أول ترخيص إشغال، على الرغم من رغبة النادي في فتح كامب نو على شكل أقسام".

وبات من المقرر أن تقام أول مباراة في "كامب نو" ضد فالنسيا في الدوري في 13 أو 14 سبتمبر المقبل ضمن منافسات المرحلة الرابعة، علما أن برشلونة سيخوض المباريات الثلاث الأولى في "الليغا" خارج أرضه.

رغم ذلك، لم يعلن برشلونة ما إذا كان بإمكانه ضمان فتح الملعب للمباراة، أو ربما لخوض مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا قبل ذلك.

