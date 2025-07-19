نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبري لموشي يخوض تجربة تدريبية جديدة في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق المدرب الفرنسي صبري لموشي على توقيع عقد يمتد لعامين مع نادي الدرعية السعودي، وذلك حسب ما أفاد به الصحافي الإيطالي فابريزو رومانو.

ويأتي انتقال لموشي من الرياض إلى الدرعية في ظل تلقيه عروضًا من أندية في قطر والإمارات، غير أنه فضّل عرض الدرعية الذي يُعد من الأندية الصاعدة ضمن مشاريع الكرة السعودية الطموحة.

وتمت الصفقة من خلال وكيله ميتش باكوفنز، ممثلًا عن وكالة «سليكت سبورتس مانجمنت». في وقت تُواصل الأندية السعودية جذب أسماء دولية بارزة لتعزيز منافساتها.

