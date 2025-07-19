نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الاتحاد: الإعداد مرحلة مهمة قبل مواجهة النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الجمعة، إنه أخبر لاعبي الفريق بأن فترة الإعداد للموسم الجديد تعد مرحلة خاصة ومهمة للغاية في مشوار الفريق.

ونشر حساب الاتحاد على منصة «إكس» مقطع فيديو تحدث خلاله بلان عن أهمية فترة الإعداد، وما يتطلع إليه الفريق خلالها.

وشدد بلان على أن هذه الفترة مهمة «للاعبين على الصعيد الفردي، وللفريق وللمدرب كذلك».

وأضاف: «إنها مرحلة تتطلب الكثير من العمل، ونستثمر الكثير من الجهد في التحضير، علينا أن نتحلى بالعقلية الاحترافية وأن نكون في قمة الانضباط».

وتابع: «آمل أن يكون جميع اللاعبين حاضرين، صفوفنا ليست مكتملة بعد، هناك لاعبون سيصلون في نهاية المعسكر في إسبانيا، وآخرون سيصلون في بداية المعسكر في البرتغال».

وأكمل: «سيكون الفريق متكملًا تقريبًا اعتبارًا من يوم 26 يوليو/تموز».

ويرى بلان بأن فترة الإعداد محورية من أجل تقديم موسم جيد، تمامًا كما حدث في الموسم الماضي الذي فاز فيه الاتحاد بالدوري وكأس الملك.

وقال: «آمل أن نخوض فترة إعداد مميزة مليئة بالعمل، بطبيعة الحال لدينا أيضًا مباريات مميزة سنتحدث عنها لاحقًا، آمل حقًا أن تكون فترة التحضير جيدة لأن من يقوم بتحضير جيد غالبًا ما يقدم موسمًا جيدًا».

وأردف: «كان الموسم الماضي جيدًا بعدما خضنا فترة إعداد رائعة». وشدد على أن الهدف الأول في فترة التحضير هو «استعادة اللاعبين للياقة البدنية بشكل جيد» بعد أن توقف بعضهم عن التدريبات لستة أسابيع.

