نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماشستر يونايتد يعزز هجومه بصفقة كاميرونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير أن مانشستر يونايتد وافق على التعاقد مع الجناح الكاميروني بريان مبومو من برينتفورد في صفقة بلغت قيمتها المبدئية 65 مليون جنيه إسترليني في الوقت الذي يكثف فيه روبن أموريم من إصلاح هجوم الفريق الذي يعاني.

وجذب مبومو انتباه أموريم بعدما سجل 20 هدفًا في 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برينتفورد الموسم الماضي.

توتنهام، الذي يدربه الآن توماس فرانك مدرب برينتفورد السابق، كان يطارد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قبل أن يحسم يونايتد الصفقة بعد رفض عرضين سابقين.

سيدفع يونايتد مبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني إضافية إلى برينتفورد.

من المقرر أن يخضع مبومو للفحص الطبي في الوقت المناسب للسفر إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء حيث يبدأ رجال أموريم جولتهم التحضيرية للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يصبح ثالث صفقات اليونايتد منذ نهاية الموسم الماضي، لينضم إلى مهاجم وولفز ماتيوس كونيا والمدافع الباراغوياني الشاب ديوغو ليون في أولد ترافورد.

كان أموريم عازمًا على تجديد خيارات يونايتد الهجومية بعد موسم سيئ للغاية.

