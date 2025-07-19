نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبحث عن بديل لوفائي بعد اعتذاره عن الاستمرار في الجهاز الطبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة النادي الأهلي تحركاتها للبحث عن أخصائي علاج طبيعي جديد ضمن الطاقم الطبي لفريق الكرة الأول، وذلك بعد اعتذار الدكتور محمد وفائي عن عدم الاستمرار في مهمته، قبل انطلاق معسكر إعداد الفريق في تونس.

ووافق محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، على طلب الاعتذار الذي تقدم به وفائي، نظرًا لظروفه العملية المرتبطة بمشروع طبي كبير يتطلب تفرغًا تامًا، ما حال دون استمراره مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وعبّر وفائي عن امتنانه للفترة التي قضاها داخل جدران الأهلي، مؤكدًا فخره بالعمل ضمن الكيان الأحمر، ومشيرًا إلى أنه لم يدخر جهدًا خلال فترة عمله، حيث حرص دومًا على تقديم أفضل رعاية طبية لكافة عناصر الفريق، مؤكدًا أنه سيبقى دائمًا في خدمة النادي متى احتاج إليه.

ومن جانبه، وجه محمد يوسف الشكر والتقدير للدكتور وفائي على إخلاصه وتفانيه في أداء مهامه، مشيدًا بدوره كأحد أبناء النادي المخلصين، ومتمنيًا له التوفيق في خطوته الجديدة ومشواره المهني.

ويواصل الأهلي حاليًا استعداداته المكثفة للموسم الجديد في معسكر خارجي بتونس، وسط سعي الإدارة لتوفير كافة العناصر الطبية والفنية اللازمة لضمان بداية قوية للفريق.

