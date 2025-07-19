نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مفاجئ من ريال مدريد بشأن مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني التوقف مؤقتًا عن مفاوضات تجديد عقد جناح الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، وسط أجواء هادئة بين الطرفين لا تحمل أي توتر أو مؤشرات سلبية على المدى القريب.

وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن النادي الملكي اختار "أخذ قسط من الراحة" في ملف التمديد، وهو القرار الذي وجد ترحيبًا من جانب اللاعب أيضًا، في ظل انشغال الإدارة ببعض الملفات الأخرى خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

ورغم هذا التجميد، أكدت الصحيفة أن ذلك لا يعني وجود أزمة أو خلاف، خاصة أن فينيسيوس يرتبط بعقد ممتد حتى يونيو 2027، ما يمنح الطرفين وقتًا كافيًا لإعادة فتح باب التفاوض في التوقيت المناسب.

ويُقدّر سعر فينيسيوس السوقي بنحو 170 مليون يورو وفقًا لآخر تحديثات موقع "ترانسفير ماركت"، ما يجعله من بين أغلى اللاعبين في العالم، وهو ما يفسّر ارتباط اسمه مؤخرًا بالعديد من العروض الضخمة، على رأسها اهتمام نادي أهلي جدة السعودي، الساعي بقوة للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي الوقت نفسه، يواجه اللاعب بعض الانتقادات من جماهير ريال مدريد، خاصة بسبب تراجع التزامه الدفاعي في المباريات الكبرى، وهو ما ظهر بوضوح خلال مشاركة الفريق في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حين تعرض لهزيمة قاسية أمام باريس سان جيرمان.

وبين رغبة الأهلي الجادة وهدوء إدارة الريال، يبقى مصير فينيسيوس مفتوحًا، رغم أن المؤشرات الحالية تؤكد استمراره داخل قلعة سانتياجو بيرنابيو على الأقل في الموسم المقبل.

