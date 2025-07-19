نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يضع نجم أستون فيلا على راداره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي الاتحاد السعودي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، حيث بدأ النادي في مراقبة أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، ساشا تافوليري، فإن إدارة الاتحاد تتابع عن كثب موقف النجم البلجيكي يوري تيليمانس، لاعب وسط أستون فيلا، تمهيدًا للتقدم بعرض رسمي لضمه خلال الميركاتو الحالي.

وأكد تافوليري عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن تيليمانس يُعد من الأهداف المهمة لنادي الاتحاد هذا الصيف، رغم أن اللاعب يشعر بالراحة في صفوف أستون فيلا ويحظى بثقة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

ورغم تمسك أستون فيلا بخدمات الدولي البلجيكي، فإن إدارة النادي الإنجليزي قد تفتح الباب أمام رحيله في حال تلقي عرض مالي مغرٍ، خاصة في ظل رغبة بعض الأندية في إعادة تشكيل قوامها الفني قبل انطلاق الموسم.

ويبلغ تيليمانس من العمر 28 عامًا، ويرتبط بعقد مع أستون فيلا يمتد حتى صيف عام 2027.

وسبق له تمثيل عدة أندية أوروبية بارزة أبرزها أندرلخت، موناكو، ليستر سيتي، قبل انتقاله إلى فيلا بارك في صيف 2023.

وخلال فترة قصيرة مع أستون فيلا، خاض تيليمانس 99 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف، وقدم 18 تمريرة حاسمة، ما يعكس قيمته الفنية العالية وقدرته على صناعة الفارق في خط الوسط.

