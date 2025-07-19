نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يحسم الجدل حول رحيل تشالهان أوغلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي إنتر ميلان الإيطالي الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن مستقبل النجم التركي هاكان تشالهان أوغلو، مؤكدًا أن اللاعب لم يطلب الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى غلطة سراي التركي.

وأثارت تقارير إعلامية عديدة تكهنات حول رغبة هاكان في العودة إلى بلاده عبر بوابة غلطة سراي، ما أثار استياء قائد الفريق لاوتارو مارتينيز، الذي رفض مجرد طرح فكرة رحيل زميله عن صفوف النيراتزوري.

وفي هذا السياق، قال بييرو أوسيليو، المدير الرياضي للإنتر، في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا":

"هاكان لم يطلب الرحيل إطلاقًا، ما يتردد مجرد شائعات طبيعية في سوق الانتقالات، نسمع العديد من القصص غير الحقيقية كل عام."

وأضاف:

"موقفنا واضح تمامًا، لا نية لدينا للتفريط في نجم بحجم هاكان. نعم، حدث اجتماع مع إدارة غلطة سراي، لكنه لم يُثمر عن شيء. كنا صريحين معهم منذ البداية، واللاعب كذلك لم يطلب الرحيل بأي شكل."

وعلى صعيد آخر، علّق أوسيليو أيضًا على شائعات رحيل الحارس السويسري يان سومر إلى غلطة سراي، مؤكدًا أن اللاعب باقٍ ضمن صفوف الفريق.

وقال:

"كانت هناك أحاديث محدودة بشأن سومر، لكنها لم تكن مفاوضات رسمية. سومر مستمر معنا، هو حارسنا الأول وسيبقى كذلك، تمامًا مثل ديفيد فراتيسي وماركوس تورام، لا نية للتخلي عن أي منهم."

بهذا التصريح الحاسم، يُغلق إنتر ميلان الباب أمام أي حديث عن رحيل تشالهان أوغلو أو نجوم الفريق، في ظل سعي النادي للمنافسة بقوة في الموسم الجديد.